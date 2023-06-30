Полина Гагарина раскрыла детали подготовки к новому грандиозному шоу

Фото: Екатерина Гусева

Полина Гагарина выступит со своим грандиозным шоу "Навсегда" на арене спортивного комплекса "Лужники" 29 июня 2024 года, сообщила певица на своей пресс-конференции.

Артистка даст концерт под открытым небом на стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей. Название шоу "Навсегда" олицетворяет вечность узнаваемого сценического образа и тембра Полины Гагариной, объяснили организаторы. В программе – выступления как полюбившиеся хиты, так и совершенно новые песни.

На пресс-конференции Полина Гагарина рассказала, что в ближайшее время она собирается уйти в полуторамесячный отпуск. После него артистка продолжит упорно готовиться к большому выступлению. Также певица призналась, что очень хочет, чтобы в важный для нее день на сцене были ее дети.

По словам Гагариной, лейтмотивом выступления должно стать солнце и "Золотой час" – так называют период перед закатом. Магическая цветовая палитра должна усилить визуальную составляющую концерта, добавил режиссер шоу Максим Мартынов. По словам постановщика, выступление удивит публику обилием спецэффектов, образами певицы, которые передадут дух и атмосферу события, а также насыщенной яркой хореографией номеров.

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