Юбилейный концерт гитариста "Кино" Юрия Каспаряна состоится 1 июля в Москве

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Симфоническое КИНО"

Ближайший друг и соратник Виктора Цоя, гитарист Юрий Каспарян выступит с юбилейным концертом "Симфоническое КИНО" в Зеленом театре ВДНХ 1 июля.

Музыканту 24 июня исполнилось 60 лет, из них почти 50 он провел на сцене. Партии Юрия Каспаряна стали визитной карточкой многих песен "Кино". Вместе с гитаристом группы выступит симфонический оркестр из 60 человек под руководством лауреата международных конкурсов и фестивалей, дирижера Антона Шабурова. Партии для него написал композитор Игорь Вдовин.

Кроме того, в концерте примут участие барабанщик "Кино" Олег Шунцов и бас-гитарист Виктор Савич. За видеоряд выступления по традиции будет отвечать сын фронтмена группы – продюсер Александр Цой. Высокохудожественные световые партитуры создадут особую атмосферу концерта, подчеркнули организаторы мероприятия.

"Мы не первый раз выступаем в Зеленом театре ВДНХ, это удачная площадка на открытом воздухе в центре Москвы, которая нам подходит. Оупейнэйры – наш любимый формат, с живой, эмоциональной аудиторией, где каждый концерт – настоящий праздник. Поэтому ждем этого праздника и 1 июля", – сказал Юрий Каспарян.

Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте Зеленого театра ВДНХ.

Ранее жителей столицы пригласили на финальные концерты музыкального фестиваля "Зарядье", которые состоятся 1 и 2 июля. В частности, на сцену выйдут Большой джазовый оркестр Петра Востокова и оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Посетить мероприятия можно бесплатно.