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30 апреля, 21:06

Финал российской версии конкурса "Голос. Дети" обеспокоил владельца шоу

культура

30 апреля, 21:06

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Фото: vk.com/tvodin

Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос", серьезно относится к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу "Голос. Дети", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала.

Компания ждет от Первого канала результатов проверки, после чего сообщит свою позицию.

В финале конкурса по итогам СМС-голосования зрителей победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Ее отрыв от участника, занявшего второе место, составил 80 тысяч голосов.

Пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст также пообещал разобраться в ситуации.

К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Ранее сообщалось, что специалистов после анализа голосования в шоу проверят на полиграфе.

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