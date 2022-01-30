Люди с ограниченными возможностями смогут посетить спектакли МХТ им. Чехова бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люди с ограниченными возможностями здоровья, включая детей и их сопровождающих, теперь смогут бесплатно посетить МХТ имени Чехова. Об этом сообщается на сайте театра.

Посетить бесплатно постановки МХТ имени Чехова смогут инвалиды – участники Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники и их сопровождающие (1 человек), дети-инвалиды и их сопровождающие (1 человек), а также инвалиды 1 и 2 группы.

Отмечается, что это стало возможно благодаря спонсорской помощи.

В учреждении уточнили, что количество бесплатных билетов ограничено и для их приобретения нужно заранее записаться по телефону, указанному на сайте театра.

Ранее в МХТ имени Чехова сменился художественный руководитель. На этот пост был назначен Актер и режиссер Константин Хабенский. Он обратился к труппе и пояснил, что согласился занять пост из-за любви к Художественному театру. Также он выразил уверенность, что творческий коллектив впереди ждет интересная работа.