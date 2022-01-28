Театр им. Ермоловой отменил премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Московский драматический театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" на фоне скандала с режиссером Олегом Долиным, который заявил, что постановку у него украли. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"Сегодня все участники спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру. <...> Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством", – говорится в сообщении.
В театре посчитали, что грядущая премьера, стала бы не художественным актом, а поводом для очередных разбирательств. Там также выразили надежду, что задействованная в спектакле команда актеров сохранится и примет участие в реализации новых проектов.
"Нам очень жаль, что праздник не состоится. <...> Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему", – добавили в театре.
Ранее режиссер Олег Долин написал открытое письмо, в котором обвинил художественного руководителя Олега Меньшикова в краже его постановки. По словам Долина, сначала его отстранили от работы, а затем уволили. Все это – за несколько недель до показа. Меньшиков публично ответил на обвинения, назвав их низостью.
Режиссер Долин обвинил худрука театра имени Ермоловой в воровстве спектакля
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