Свыше 270 культурных учреждений столицы получили субсидии в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в нынешнем году 273 учреждения культуры получили субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, в 2021 году городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей.
"Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, музей продолжал свою работу и участвовал в различных проектах.
"Безусловно, из-за пандемии доходы музея сократились. И без поддержки города нам было бы трудно сохранить свой коллектив, число рабочих мест и заработную плату сотрудников на прежнем уровне", – отметил Высоцкий.
В свою очередь, директор "Электротеатра Станиславский" Ирина Золина рассказала, что из-за правил, связанных с рассадкой посетителей, театр не получает прежних доходов от продажи билетов.
По ее словам, зарплаты сотрудников театра удалось сохранить благодаря поддержке города.
Ранее Сергунина рассказала, что с начала текущего года Москва выделила в качестве поддержки малому и среднему бизнесу больше 17 миллиардов рублей. Так, субсидии, гранты, поручительства по кредитам получили около 28 тысяч столичных компаний.
Правительство выделило 38,5 млрд рублей для помощи бизнесу во время пандемии
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