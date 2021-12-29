Свыше 270 культурных учреждений столицы получили субсидии в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в нынешнем году 273 учреждения культуры получили субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2021 году городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей.

"Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, музей продолжал свою работу и участвовал в различных проектах.



"Безусловно, из-за пандемии доходы музея сократились. И без поддержки города нам было бы трудно сохранить свой коллектив, число рабочих мест и заработную плату сотрудников на прежнем уровне", – отметил Высоцкий.

В свою очередь, директор "Электротеатра Станиславский" Ирина Золина рассказала, что из-за правил, связанных с рассадкой посетителей, театр не получает прежних доходов от продажи билетов.

По ее словам, зарплаты сотрудников театра удалось сохранить благодаря поддержке города.

Ранее Сергунина рассказала, что с начала текущего года Москва выделила в качестве поддержки малому и среднему бизнесу больше 17 миллиардов рублей. Так, субсидии, гранты, поручительства по кредитам получили около 28 тысяч столичных компаний.

