Добронравов назвал глупым включение его в список угроз безопасности Украины

29 ноября, 16:38
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Актер Федор Добронравов считает глупым включение его в список лиц, угрожающих безопасности Украины.
Он заявил, что не может тратить время на "комментирование глупых постановлений украинского правительства". По словам Добронравова, ему достаточно работы, сообщает RT.
28 ноября Добронравова добавили в список лиц, угрожающих украинской безопасности. Ранее СБУ Украины закрыла ему въезд в страну на три года из-за посещения им Крыма. Однако актер сказал, что не посещал полуостров.
В СМИ распространились сведения о том, что известный на Украине сериал "Сваты" с участием Добронравова могут запретить. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что это делается для уничтожения связи между российским и украинским народами. По мнению самого Добронравова, смешивать политику и искусство нельзя.
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