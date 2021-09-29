Более 2 млн россиян оформили "Пушкинскую карту"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Более двух миллионов россиян оформили персональную "Пушкинскую карту" с 1 сентября, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова ТАСС.

По словам Любимовой, темпы подключения к программе превысили все ожидания. Пользователи приобрели уже более 360 тысяч билетов в культурные учреждения на общую сумму 271 миллион рублей. Средний чек составил порядка 700 рублей.

"Сейчас 1 836 организаций культуры присоединились к программе, лидируют музеи, что очень интересно. Учреждения предоставляют в афишу мероприятий свои концерты, постановки, выставки, культурно-образовательные мероприятия. На данный момент на портале "Культура. РФ" размещено 14 тысяч событий", – сказала министр.

Программа стартовала 1 сентября. За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь нынешнего и следующего годов.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура".

