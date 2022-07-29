Бывшие солистки группы "Тату" выступят вместе в Минске в сентябре

Фото: youtube.com/t.A.T.u. Music

Бывшие солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина выступят вместе в Минске, сообщает ТАСС.

Концерт пройдет 3 сентября, при этом певицы не объявляют о воссоединении коллектива.

"Мы сейчас говорим о концерте в Минске 3 сентября. У нас пока информация только о предстоящем концерте, пока мы больше ни о чем не говорим", – сказала концертный директор Волковой Катерина Дорош.

В прошлом году в Сети появилось сообщение экс-солистки "Тату" Елены Катиной. Она заявила, что в 2022 году состоится официальный трибьют группы при участии Юлии Волковой.

Группа "Тату" в составе Елены Катиной и Юлии Волковой существовала с 1999 года. Коллектив распался в 2014 году.