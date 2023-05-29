10:32Культура
Экс-замминистра культуры Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова признала обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
"Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования", – говорится в сообщении.
19 апреля экс-замминистра задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Ярилова проходит по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По ней женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.
Впоследствии суд арестовал экс-министра культуры до 16 июня. Ярилову заключили под стражу, несмотря на просьбы стороны защиты о домашнем аресте.
Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями
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