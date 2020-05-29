Онлайн-встреча "Столичные музеи – детям" пройдет 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День защиты детей москвичи смогут принять участие в онлайн-встрече "Столичные музеи – детям", сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Видеоконференция в Zoom состоится 1 июня в рамках проекта "Учебный день в музее". В ходе онлайн-встречи сотрудники учреждений культуры расскажут о дистанционных проектах, доступных всем желающим, о постоянных образовательных экскурсионных программах и летних активностях, которые ждут детей в музеях.

Как отметила куратор проекта Екатерина Кирьянова, Москва дает школьникам уникальные возможности для обучения, развития и творчества.

"Мы пригласили представителей столичных музеев рассказать о самых интересных проектах для школьников и их семей, об образовательных инициативах. И надеемся, что наша беседа станет навигатором для классных руководителей, родителей и учителей и поможет эффективно и увлекательно спланировать досуг школьников", – заключила она.

Ранее сообщалось, что девять столичных музеев и галерей подготовили специальную онлайн-программу в честь Международного дня защиты детей.

Детей и их родителей ждут викторины, мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии на интернет-площадках Биологического музея имени Тимирязева, Галереи Ильи Глазунова, Музея моды, Дарвиновского музея, Дома Гоголя, Московского государственного музея Есенина, Московского музея современного искусства, Государственного музея Маяковского и Государственного музея Пушкина.

1 июня отмечают Международный день защиты детей. Его учредили в ноябре 1949 года в Париже. Целью праздника является привлечение внимания к положению детей в семье и обществе, соблюдению их прав.