Общественники из "Зова народа" потребовали признать актера Дмитрия Назарова иноагентом

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Общественники из движения "Зов народа" потребовали признать актера и телеведущего Дмитрия Назарова, уехавшего из России после начала спецоперации на Украине, иностранным агентом. Об этом заявил руководитель движения Сергей Зайцев, сообщает News.ru.

Как отметил Зайцев, в действиях Назарова можно увидеть признаки серьезных правонарушений, вплоть до экстремизма и реабилитации нацизма. Он добавил, что актер регулярно публикует в интернете видео с собственными стихами, в которых в оскорбительной форме высказывается об органах власти РФ и российских военных.

"Он (Назаров. – Прим. ред.) не стесняется в выражениях, называя несогласных с ним людей полусгнившими трупами. Позволял себе называть парад Победы парадом бессилия, а мобилизованных солдат – мясом", – подчеркнул глава движения.

Зайцев заявил, что удивлен отсутствием статуса иноагента у Назарова, который к тому же распространял антироссийские высказывания. По его словам, участники движения планируют собрать необходимые материалы, которые зафиксируют деятельность актера, и направить соответствующее обращение в правоохранительные органы и Минюст РФ.

"Важно устранить пробел, чтобы разорвавший все мосты с Россией Назаров понес ответственность. Как минимум путем присвоения статуса иноагента мы ограничим получение им русскоязычной аудитории, и все будет скапливаться на специальный счет", – обратил внимание общественник, уточнив, что недвижимость актера также нужно обратить в собственность государства.

Ранее участники этого же движения обратились с просьбой к главе СК Александру Бастрыкину снять с рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) статус иноагента. По их мнению, рэпер изменился – свел татуировки с лица и отправился на лечение в рехаб.

Комментируя это, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не верит в исправление исполнителя. По его словам, изменения Моргенштерна продиктованы не любовью к родине, а стремлением к прибыли. Парламентарий подчеркнул, что рэпер даже не скрывает, что вынужден изменить свою позицию – это необходимо, чтобы снова начать зарабатывать в России.