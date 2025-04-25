Минюст признал музыканта Васю Обломова иноагентом

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин (Василий Гончаров признан иноагентом на территории РФ)

Минюст РФ признал музыканта Васю Обломова (настоящее имя – Василий Гончаров), журналистов Никиту Смагина, Константина Сусолкина, активиста Владимира Сливяка и блогера Дмитрия Чернышева иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметило ведомство, Гончаров распространял ложную информацию, касающуюся политики и решений органов публичной власти России, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Также музыкант распространял для неограниченного круга лиц материалы других иноагентов. В настоящее время он проживает за пределами РФ.

В свою очередь, Смагин публиковал недостоверную информацию о политике органов власти РФ, распространял сообщения, созданные иноагентами, иностранными и международными организациями, которые признаны нежелательными в России. Кроме того, он взаимодействует с иностранными организациями, уточнил Минюст.

Также Сусолкин выступал против СВО, а также распространял ложные данные о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и о ВС РФ. Вместе с тем он публиковал для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. По данным ведомства, журналист получал поддержку от иностранного источника. В настоящее время он не проживает в России.

Сливяк участвовал в создании материалов других иностранных агентов, публиковал ложные сведения о решениях и политике власти РФ, а также недостоверную информацию, которая создавала негативный образ российской армии. Помимо этого, активист выступал против спецоперации на Украине.

Между тем Чернышев участвовал в распространении сообщений иноагентов, материалов иностранных и международных организаций, признанных на территории России нежелательными.

Помимо этого, блогер публиковал ложную информацию об органах власти РФ и недостоверные данные о ВС РФ. Он выступал против проведения СВО. Сейчас Чернышев не проживает в России.

Ранее иноагентом в РФ была признана журналистка Ирина Баблоян. По данным Минюста, она публично распространяла сообщения иноагентов, материалы иностранных и международных организаций, которые признаны на территории РФ нежелательными. Более того, она публиковала ложную информацию о ВС РФ и о политике и решениях российских властей и выступала против СВО.