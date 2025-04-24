Участник группы "Каста" Влади обжаловал статус иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Владислав Лешкевич признан в РФ иноагентом)

Участник группы "Каста" рэпер Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич. – Прим. ред.), признанный в России иностранным агентом, обжаловал в столичном суде свой статус. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дата заседания по данному делу еще не назначена. Согласно картотеке, иск музыканта поступил в суд во вторник, 22 апреля.

Минюст России включил в реестр иностранных агентов Лешкевича 24 января 2025 года. По данным министерства, рэпер публично создавал и распространял сообщения и материалы других иноагентов, а также публиковал недостоверную информацию о политике российской власти.

Кроме того, исполнитель выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине. На данный момент Лешкевич не живет в России.