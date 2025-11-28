Бенедикт Камбербэтч заявил о намерении экранизировать роман "Одинокий волк"

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Актер Бенедикт Камбербэтч сообщил о планах по экранизации классического приключенческого романа Джеффри Хаусхолда "Одинокий волк". Об этом он рассказал в подкасте SmartLess.

По словам актера, съемки картины могут начаться уже в следующем году.

"У нас еще нет точной даты, но мы определенно его снимем", – сказал артист.

При этом Камбербэтч указал на свою занятость в других проектах, упомянув "обязательства, связанные с плащами".

Роман "Одинокий волк" рассказывает о безымянном английском аристократе, который попытался убить европейского диктатора. После побега он скрывается в английской глубинке, спасаясь от преследователей.

