28 ноября, 16:00

Культура

Бенедикт Камбербэтч заявил о намерении экранизировать роман "Одинокий волк"

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Актер Бенедикт Камбербэтч сообщил о планах по экранизации классического приключенческого романа Джеффри Хаусхолда "Одинокий волк". Об этом он рассказал в подкасте SmartLess.

По словам актера, съемки картины могут начаться уже в следующем году.

"У нас еще нет точной даты, но мы определенно его снимем", – сказал артист.

При этом Камбербэтч указал на свою занятость в других проектах, упомянув "обязательства, связанные с плащами".

Роман "Одинокий волк" рассказывает о безымянном английском аристократе, который попытался убить европейского диктатора. После побега он скрывается в английской глубинке, спасаясь от преследователей.

Ранее американский актер Маколей Калкин рассказал, что может вернуться к роли Кевина Маккалистера в возможном продолжении кинофраншизы "Один дома". По его словам, герой поменяется ролями с грабителями из первых фильмов и попытается попасть домой. Кроме того, Калкин подчеркнул, что дом станет метафорой отношений родителя и ребенка, а главный герой должен будет найти путь к сердцу сына.

