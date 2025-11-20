Телекомпания NBC впервые выпустила финальные серии спин-оффа к сериалу "Друзья"

Фото: кадр из сериала "Джоуи"; режиссеры – Кевин Брайт, Гари Хэлворсон, Эндрю Д. Вейман; производство – Киностудия "Bright-San Prod

Американская телекомпания NBC впервые выпустила финальные эпизоды спин-оффа к ситкому "Друзья" – сериал "Джоуи".

Последние серии доступны на официальном YouTube-канале "Друзей". Ранее их можно было посмотреть только на ограниченных ресурсах.

Сериал "Джоуи" снимали в период с 2004 по 2006 год. Сюжет картины сосредоточен на жизни персонажа Джоуи Триббиани после его переезда в Лос-Анджелес. В городе герой жил со своей сестрой Джиной и ее сыном, при этом стараясь восстановить карьеру актера.

Премьера ситкома собрала 18,6 миллиона зрителей. Несмотря на хороший старт, сериал закрыли после выпуска двух сезонов. Причиной назвали падение рейтингов.

Ранее Netflix показал первый отрывок из заключительного сезона "Очень странных дел", в котором к актерскому составу присоединилась Линда Гамильтон в роли доктора Кей. Премьера первой серии запланирована на 26 ноября, финальный сезон выйдет 31 декабря этого года.