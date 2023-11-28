28 ноября, 17:18Культура
Сын режиссера Митты опроверг сведения об ухудшении состояния здоровья отца
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Сын народного артиста России и кинорежиссера Александра Митты Евгений опроверг сообщения, появившиеся в СМИ о том, что состояние здоровья его отца ухудшилось, поэтому у него якобы развилась застойная пневмония.
"Никаких ухудшений не было", – сообщил он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Митта все еще находится в больнице в состоянии средней тяжести. Уточняется, что он находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
До этого состояние госпитализированного 13 ноября режиссера оценивалось как тяжелое. Он оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии.
Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. На его состояние также оказал влияние перенесенный инсульт.
"The City. Говорим": интервью с Евгением Миттой
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