Сын режиссера Митты опроверг сведения об ухудшении состояния здоровья отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сын народного артиста России и кинорежиссера Александра Митты Евгений опроверг сообщения, появившиеся в СМИ о том, что состояние здоровья его отца ухудшилось, поэтому у него якобы развилась застойная пневмония.

"Никаких ухудшений не было", – сообщил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Митта все еще находится в больнице в состоянии средней тяжести. Уточняется, что он находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

До этого состояние госпитализированного 13 ноября режиссера оценивалось как тяжелое. Он оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии.

Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. На его состояние также оказал влияние перенесенный инсульт.



"The City. Говорим": интервью с Евгением Миттой