Акцию "Библионочь" в Москве посетили около 53 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 53 тысяч человек посетили акцию "Библионочь" в Москве в 2025 году. Свыше 1,7 тысячи мероприятий были проведены в ночь с 26 на 27 апреля, передает портал мэра и правительства столицы.



В этом году одними из самых посещаемых площадок стали библиотека № 97, Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара и Центральная молодежная библиотека № 122 имени А. Грина, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Для юных москвичей были организованы флешмобы. Также дети писали письма ветеранам и героям СВО. Вместе с родителями они участвовали в мастер-классах и квизах. Всего было проведено более 700 мероприятий.

Кроме того, на страницах библиотек и культурных центров в соцсети "ВКонтакте" была подготовлена литературная площадка под названием "Страницы Победы". Тут были представлены пять лекций и семь интервью, посвященных юбилею победы. Материалы посмотрели более 52 тысяч раз. Всего выдали свыше 700 читательских билетов.

Также в честь 80-летия Победы москвичей пригласили посетить кинопоказы во флагманских офисах "Мои документы". Гостям центров покажут фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. Просмотр кино доступен для всех желающих, регистрация не требуется. Горожанам рекомендовали приходить заранее, поскольку количество мест в конференц-залах ограниченно.