Названа возможная причина смерти Юрия Ваксмана

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Предварительным диагнозом, от которого скончался руководитель Ярославского камерного театра Юрий Ваксман, стал инфаркт, предположил в беседе с "Газетой.ру" заслуженный артист России Петр Рабчевский.

Актер отметил, что Ваксман был отзывчивым и считался душой компании.

"Для всех был здесь и папой, и мамой. Старался вникать во все проблемы, помогать по мере возможности. Со всеми проблемами мы шли к нему. Поскольку мы все давно друг друга знаем, поэтому как единомышленники и работали сплоченно", – добавил Рабчевский.

Актер скончался ночью 28 марта. Заслуженному деятелю культуры России, режиссеру и продюсеру было 62 года. Зрителям он был известен ролями в сериалах "Молодежка", "Шулер", "По законам военного времени", "Живая мина", а также в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Портной из Бруклина".

Ранее стало известно о смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Народный артист РФ скончался в больнице на 90-м году жизни.