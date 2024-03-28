Народный артист РФ считает, что в России необходимо внести нравственную цензуру

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Николай Бурляев заявил, что планирует с помощью Госдумы разработать закон об общественных советах. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Культурный деятель отметил, что стал артистом в 1959 году, а 1961 году в возрасте 15 лет вошел в состав академического Театра Моссовета.

"Там мои партнеры были, члены худсовета. <…> Это величайшие имена 20-го века. Это Николай Мордвинов, Вера Марецкая, Любовь Орлова, Серафима Бирман, Фаина Раневская", – рассказал Бурляев.

Актер, выдвигая предложение о нравственности, уточнил, что выступает против тоталитарной цензуры. Он также отметил, что в худсоветы должны входить не только выдающиеся люди, которые все понимают про театр, но и педагоги, правоохранительные органы, медики и духовенство.

Накануне Владимир Путин заявил, что в трагические и тяжелые моменты культура может придать гражданам РФ силы. Он подчеркнул, что культура создает духовный каркас народа, поддерживает нашу идентичность и играет очень важную роль.

До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев призвал лишить актера Дмитрия Назарова почетного звания из-за его стихотворения на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Эксперт указал, что любой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт, но слова осуждения должны быть "без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий".