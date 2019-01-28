Гильдия киноактеров США назвала "Черную пантеру" лучшей

Фото: кадр из фильма "Черная пантера", режиссер Райан Куглер

Кинокомикс "Черная пантера" получил главную премию Гильдии киноактеров США, сообщает "Мир 24". 25-я ежегодная церемония вручения наград объединения прошла в Лос-Анджелесе.

Картина получила премию за "Лучший актерский состав в художественном фильме". А поскольку члены гильдии не выбирают лучшего фильма и сериала, то эта самая престижная награда. За нее состязались также фильмы "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Звезда родилась" и "Безумно богатые азиаты".

Лучшим актером признали американца Рами Малека за роль в фильме "Богемская рапсодия". А лучшей актрисой стала Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

На прошлой неделе в Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар". Церемония "Оскар" начнется 25 февраля в 4:00 ночи по московскому времени.

За звание "Лучший фильм" поборются киноленты "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть".

В числе тех, кто может стать "Лучшей актрисой" оказались Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", Леди Гага, исполнившая главную роль в картине "Звезда родилась", Оливия Колман из "Фаворитки", Мелисса Маккарти, отметившаяся работой в киноленте "Сможете ли вы меня простить?" и Ялица Апарисио из фильма "Рома".

А вот "Лучшего актера" члены Американской академии киноискусств будут выбирать среди следующих претендентов: Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Итан Хоук ("Дневник пастыря") и Уиллем Дефо ("На пороге вечности").

"Лучшим режиссером" может стать Альфонсо Куарон, снявший драму "Рома", а также режиссер "Власти" Адам Маккей. Среди других номинантов Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война") и Йоргос Лантимос ("Фаворитка"). В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картины "Рома", "Холодная война", "Магазинные воришки", "Капернаум" и "Работа без авторства".