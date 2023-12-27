Пушкинский музей опубликовал график работы в новогодние выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние выходные Пушкинский музей продолжит принимать посетителей с измененным расписанием. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Главное здание и галерея 31 декабря будут работать с 10:00 до 18:00, при этом вход закроют после 17:00, с 2 по 7 января – с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00), а 1 и 8 января оба здания закроют.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера 31 декабря будет работать с 11:00 до 17:00 (вход до 16:00), а 1–8 января – закрыта. Детский центр "Мусейон" и молодежное пространство "Пушкинский.Youth" с 30 декабря по 3 января будут закрыты, но с 4 по 8 января – обычный режим работы.

Однако учебный музей имени Ивана Цветаева не будет доступен для посещения с 31 декабря по 8 января, отметила пресс-служба музея.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января Московская канатная дорога будет работать до 05:00. Для посадки и выхода пассажиров с 22:00 будет открыта только станция "Воробьевы горы".

1 января канатная дорога будет принимать посетителей с 16:00 до 21:00. С 2 по 8 января она и спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы" – с 10:00 до 23:00, 9 января – с 19:00 до 21:00. С 30 декабря по 9 января будут действовать тарифы выходных и праздничных дней.

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