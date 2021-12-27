Фото: instagram.com/ddlovato

Американская певица Деми Ловато побрилась налысо. Об этом сообщает "Газета.ру".

К публикации в соцсети Ловато добавила хештег, который переводится на русский язык как "новое начало".

По некоторым данным, такая смена имиджа певицы произошла в свете каминг-аута.

В мае 2021 года Деми Ловато призналась, что она небинарная персона. Она подчеркнула, что никогда не чувствовала себя комфортно в образе сексуальной женственной певицы и была вынуждена постоянно бороться с внешним давлением.