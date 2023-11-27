27 ноября, 14:33Культура
Французская певица Зои Клозюр победила на "Детском Евровидении – 2023"
Фото: скриншот видео youtube.com/Junior Eurovision Song Contest
Тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр одержала победу в музыкальном конкурсе "Детское Евровидение – 2023", исполнив песню Coeur. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Француженка набрала 228 очков, опередив исполнителей из Испании и Армении. Они набрали 201 очко и 180 очков соответственно.
Как заявила победительница, выбранная песня собственного сочинения посвящена борьбе с притеснениями в школе. По ее словам, она надеется, что это изменит сознание тех, кто обижает других.
"Я хочу, чтобы они поняли, что мы, преследуемые, – победители", – сообщила Клозюр после оглашения вердикта жюри.
Финальный концерт проходил 26 ноября в Ницце. Всего в этом году в конкурсе соревновались исполнители из 16 стран.
Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальме. А финал состоится в спортивном комплексе "Мальма-Арена" 11 мая.
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