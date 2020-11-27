Джуда Лоу предупреждали о пандемии еще в 2011 году

Фото: кадр из фильма "Заражение". Реж. – Стивен Содерберг. Фото: Warner Bros.

Британский актер Джуд Лоу рассказал, что был предупрежден о коронавирусе еще в 2011 году, когда шли съемки фильма "Заражение", сообщает "Газета.ру".

По его словам, снимая кино об эпидемии, режиссер Стивен Содерберг консультировался со специалистами, и они уже тогда не сомневались, что описанные в "Заражении" события могут повториться в реальности.

Как отметил Лоу, вопрос был не в том, произойдет это или нет, а в том, когда это случится.

Фильм "Заражение" вышел в 2011 году. Его востребованность возросла во время пандемии.

Первый случай заражения коронавирусом впервые зарегистрировали год назад, 17 ноября 2019 года. Болезнь активно начала распространяться в китайском Ухане, но до февраля преимущественно оставалась локальным происшествием.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 55 миллионов человек. Ряд стран мира не только не снимают ограничения, но и устанавливают новые – так, в Австрии с 17 ноября вводится полный локдаун.

Для профилактики инфекции в мире разрабатывается сразу несколько вакцин. В частности, в РФ начались пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" от COVID-19, причем препарат является второй российской разработкой. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе.

