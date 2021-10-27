Группа "Алиса" объявила о прекращении концертов из-за ограничений по COVID-19

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Лидер музыкальной группы "Алиса" Константин Кинчев объявил о прекращении концертной деятельности из-за коронавирусных ограничений. Видео с объявлением выложено на странице группы в Instagram.

Кинчев подчеркнул, что музыканты не будут подчиняться вводимым ограничениям, поэтому не исключаются подпольные концерты, о которых фанаты будут оповещены отдельно.

"По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям. И, соответственно, концертная деятельность на этом группы "Алиса" заканчивается", – сказал Кинчев.

Он отметил, что люди могут вернуть приобретенные билеты на отмененные выступления группы. Фанатам полностью выплатят денежные средства.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

