В Москве простились с режиссером Владимиром Краснопольским

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Церемония прощания с режиссером и сценаристом Владимиром Краснопольским прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Попрощаться с Краснопольским пришли его друзья и коллеги, которые проводили народного артиста РСФСР аплодисментами.

"Для нас для всех был огромный удар, что Володи не стало. Мы с ним прожили вместе всю жизнь, детство пролежали в узкой кроватке, а потом начали работать, снимать картины. Мы хотели снимать картины для простых людей, которые нас окружают, которые нам очень нравились, про них", – заявил троюродный брат и соавтор Краснопольского, режиссер Валерий Усков, в тандеме с которым режиссер снял большинство своих картин.

Похоронят кинодеятеля 27 сентября на Троекуровском кладбище.

Владимир Краснопольский, известный по сериалам "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Две судьбы" и "Дом с лилиями", скончался 23 сентября в возрасте 89 лет.

Краснопольский был обладателем множества почетных наград. Так, режиссер был удостоен звания народного артиста РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Кроме того, Краснопольский получил "Знак Почета", "Ордена Почета", орден "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степеней).

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