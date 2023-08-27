15:33Культура
Вокалист The Killers расстроен реакцией фанатов на слова о братстве с русскими
Фото: thekillersmusic.com
Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте в Грузии. Об этом он сообщил в интервью газете Times.
Ранее Брэндон Флауэрс во время концерта в Грузии призвал зрителей концерта к братству с русскими. Это случилось после того как гости концерта выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта.
Свидетели ситуации описывали в социальных сетях, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики посетителей мероприятия.
Позже фронтмен группы извинился и заявил, что музыканты не хотели никого расстраивать.
"Мне пришлось урегулировать невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли", – признался музыкант.
Он также отметил, что его призыв был посвящен единству человечества, и его группе грустно, что все получилось именно так.
Тем не менее после скандального концерта в Грузии фронтмен группы The Killers Брэндон Флауэрс принес извинения перед грузинскими зрителями. В своем заявлении музыкант отметил, что не хотел никого обидеть.
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