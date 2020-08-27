Реконструкцию здания Новой Третьяковки планируют провести через несколько лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Реконструкцию здания Третьяковской галереи на Крымском Валу планируют провести через несколько лет, сообщила журналистам заместитель гендиректора музея по развитию Татьяна Мрдуляш.
По ее словам, здание довольно старое и нуждается в ремонте. Однако подготовка к реконструкции требует времени.
"Перевезти коллекцию Третьяковской галереи – это отдельная большая задача, над которой мы работаем. Здание нуждается в реконструкции, мы над ней работаем. Сейчас идет проектирование с привлечением ведущего архитектора современности Рема Колхаса и российских специалистов, которые знают все нормы российского законодательства в области строительства", – цитирует ее Агентство "Москва".
Мрдуляш добавила, что над залами авангарда в Новой Третьяковке ранее ремонтировалась крыша, но из-за введения мер в связи с коронавирусом ремонт затянулся. По этой причине ливневая канализация не ремонтировалась.
"Сейчас проводятся противоаварийные работы, которые, мы надеемся, помогут предотвратить аварийные ситуации в будущем", – заключила она.
26 августа один из залов Третьяковской галереи на Крымском Валу затопило из-за ливня. Все залы закрыли, а посетителей вывели.
Выставки, пострадавшие от протечки крыши в Третьяковской галерее на Крымском Валу, откроются 1 сентября. Музей предоставит бесплатные билеты гостям, которых эвакуировали из-за инцидента. Они смогут прийти в другой день.
Зал Третьяковской галереи на Крымском Валу затопило
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