Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии "Оскар"

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Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли на 27 марта 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на организаторов.

"94-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что церемония состоится 27 февраля 2022 года. По словам организаторов, мероприятие будет проводиться в Dolby Theatre. Они также не исключают, что дату могут снова перенести.

Ранее российский режиссер Никита Михалков прокомментировал новые правила кинопремии "Оскар", назвав их "нравственным бешенством".