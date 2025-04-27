27 апреля, 15:34Культура
Умер народный артист РФ Фидан Гафаров
Фото: bashdram.ru
Народный артист России, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Башкирского государственного академического театра имени Мажита Гафури.
"Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра", – указано в публикации.
О месте прощания и дате похорон информации пока нет.
Гафаров родился в 1947 году в Дюртюлинском районе Башкирской Автономной ССР. В 1965-м он поступил на театральное отделение Уфимского училища искусств (УУИ). Через два после окончания УУИ Гафарова приняли в труппу БАДТ имени Гафури, где предложили роль Ильгама в постановке "Песнь о любви".
За годы работы в театре Гафаров сыграл множество ролей, вошедших в историю театрального искусства Башкортостана. Кроме того, он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен.