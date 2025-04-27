Умер народный артист РФ Фидан Гафаров

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Народный артист России, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Башкирского государственного академического театра имени Мажита Гафури.

"Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра", – указано в публикации.

О месте прощания и дате похорон информации пока нет.

Гафаров родился в 1947 году в Дюртюлинском районе Башкирской Автономной ССР. В 1965-м он поступил на театральное отделение Уфимского училища искусств (УУИ). Через два после окончания УУИ Гафарова приняли в труппу БАДТ имени Гафури, где предложили роль Ильгама в постановке "Песнь о любви".

За годы работы в театре Гафаров сыграл множество ролей, вошедших в историю театрального искусства Башкортостана. Кроме того, он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен.