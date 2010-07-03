В России подсчитали заработок театров за год

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российские театры ежегодно зарабатывают около 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минкультуры России Владимир Мединский на заседании итоговой коллегии ведомства.

Министр отметил, что театральная отрасль в последние годы демонстрирует устойчивую динамику роста, который составил 205%.

По словам Мединского, выросла и посещаемость театров. В 2018 году постановки посетили до 5,2 миллиона зрителей, что на 41% больше, чем в 2012 году. Также увеличилось и число спектаклей – на 45%. Ежегодно в России проходят до девяти тысяч постановок, передает Агентство "Москва".

Ранее Мединский сообщил, что Третьяковская галерея ежедневно зарабатывает 700 тысяч рублей только на продаже печатной продукции.

Он отметил, что доход музеев складывается из количества его посетителей, поэтому работникам необходимо проводить лекции, мастер-классы по "заманиванию" граждан. По словам министра, музеи должны перестать быть хранилищами старых вещей.

