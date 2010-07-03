Киновед раскритиковал идею создания киностудии при Минобороны

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Киновед Давид Шнейдеров раскритиковал идею создать при Минобороны киностудию для съемок фильмов о российских военных. Об этом сообщает ИА "НСН".

Подобную инициативу кинокритик назвал бесполезной тратой денег. Он напомнил о поговорке – "беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник". По мнению Шнейдерова, "армии не надо лезть в кино", потому что "нельзя обязывать искусство". "Патриотизм, любовь к родине, любовь к армии искусственно навязать нельзя", – подчеркнул критик, добавив, что "общество сейчас не очень заинтересовано в военном кино".

Шнейдеров призвал, в первую очередь, поставить на ноги кино как индустрию. "Министерство обороны должно деньги тратить более эффективно – на перевооружение армии, перевод ее на контрактную основу, повышение ее технологического уровня. А кино – потом", – пояснил свою точку зрения киновед. Он заявил, что не верит в такую затею и как налогоплательщик не хочет давать деньги на кино про армию.

Ранее Минобороны РФ опубликовало архивные документы о прообразах героев военных художественных фильмов. На основе этих материалов были сняты такие киноленты, как "В небе "ночные ведьмы" (1981), "Экипаж машины боевой" (1983), "Батальоны просят огня" (1985), "Аты-баты, шли солдаты" (1976), "Командир счастливой "Щуки" (1972).