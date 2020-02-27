Россия стала лидером по посещаемости кинотеатров в Европе

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Россия заняла первое место в рейтинге кинопроката среди стран Европы по итогам 2019 года, сообщает ТАСС.

Список опубликовала Европейская аудиовизуальная обсерватория в рамках Берлинского кинофестиваля. Россия стала первой страной Европы по количеству проданных билетов в кинотеатрах.

В 2019 году 219,4 миллиона зрителей посмотрели фильмы в российских кинотеатрах. Это на 9,5% больше по сравнению с показателями 2018 года.

Второе место заняла Франция, которая ранее была лидером рейтинга. За 2019 год на территории страны продали 213,3 миллиона билетов в кинотеатры. В пятерку лидеров по посещаемости также вошли Великобритания, Германия и Испания.

Ранее режиссер Райан Джонсон рассказал, что компания Apple не позволяет использовать свою продукцию персонажам-злодеям в фильмах.

Кроме того, компания Pixar выпустит первый мультфильм, в котором будет официальный ЛГБТ-персонаж. Речь идет о девушке-циклопе по имени Спектр.