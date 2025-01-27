Леонардо ДиКаприо чуть не лишили роли из-за стеснения

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Американский актер Леонардо ДиКаприо чуть не лишился роли Келвина Кэнди в фильме "Джанго Освобожденный" из-за чрезмерного количества ругательств, которые имели расовый подтекст. Об этом рассказал исполнитель главной роли в фильме Джейми Фокс в интервью для Vanity Fair.

Во время читки актер настолько сильно не хотел оскорблять коллег, что не произносил текст вслух.

Фокс отметил, что он помог преодолеть смущение актера вместе с Самюэлем Л. Джексоном.

"Во времена, когда было рабство, мы бы даже не общались. В кадре мы не друзья и не коллеги по съемочной площадке. Там я не Джейми Фокс, я Джанго", – сказал он.

Рекомендации, по словам Фокса, хорошо помогли ДиКаприо, и на следующий съемочный день он не поприветствовал Фокса в ответ.

Ранее актер Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Конкуренцию ему составляют актеры Джереми Стронг, Гай Пирс, Эдвард Нортон и Киран Калкин.