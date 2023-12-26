Международный день кино отпразднуют на ВДНХ 28 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ отметят Международный день кино, который ежегодно проходит 28 декабря. Об этом заявило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

"Главная выставка страны приглашает посетителей отметить эту дату вместе и рассказывает, где можно узнать больше об отечественном фильмопроизводстве", – говорится в сообщении.

Например, в Музее славянской письменности "Слово" в 19:00 пройдет бесплатная тематическая экскурсия "Мозаика из времени", на которой расскажут об отечественных киношедеврах, вдохновленных историческими событиями.

Аттракцион "Круговая кинопанорама" покажет восстановленный фильм "В дорогу, в дорогу" 1969 года выпуска. Сеансы начнутся в 14:00, 17:00 и 19:00.

"В ходе исторического показа зал трансформируется в формат цилиндра с ровным полом, а кинолента транслируется на экраны с проекцией 360 градусов. Продолжительность сеанса с предварительной развлекательной программой – 35 минут", – отметили в пресс-службе ВДНХ.

Кроме того, в Музее кино заработала выставка "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая", которая посвящена 100-летию со дня рождения российского кинорежиссера.

Ранее сообщалось, что для гостей площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили более 1 500 новогодних мероприятий. Посетителей ждут встречи с Дедом Морозом, чайные тренды, выступления хедлайнеров и театрализованные представления.

Например, на Манежной площади для гостей подготовили "Рождественский вокзал" в виде перрона с часами и деревянным вагоном. Там организуют выступления музыкальных групп и спектакли уличных театральных коллективов.

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