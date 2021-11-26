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Культура

16:30

Стало известно место съемок второго сезона сериала "Властелин колец"

культура

Фото: кадр из "Властелина колец"; режиссеры – Хуан Антонио Байона, Уэйн Йип, Шарлотта Брендстрем; производство – New Line Cinema

Съемки второго сезона сериала Amazon "Властелин колец" будут проходить в Великобритании. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, первые съемки пройдут за пределами Лондона. В частности, съемки могут пройти в британских студиях Bray Film Studios и на аэродромах Бовингдона.

По словам источника, смена локации огорчила представителей киноиндустрии Новой Зеландии, так как до этого крупные экранизации книг Джона Р. Р. Толкина создавались на территории этой страны.

Работа над вторым сезоном "Властелина колец" должна начаться весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что сериал планируют выпустить 2 сентября 2020 года. Сериал будет состоять не меньше чем из пяти сезонов, в каждом из которых – по восемь-десять эпизодов.

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