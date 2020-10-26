Театр имени Ермоловой продлил карантин из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Театр имени Ермоловой продлил карантинные меры из-за коронавирусной инфекции до 10 ноября. Об этом говорится на сайте учреждения.
"Друзья, к большому сожалению мы вынуждены продлить наш карантин. Театр остается закрытым по 10 ноября включительно, все спектакли отменяются, билеты подлежат возврату", – говорится в сообщении.
В театре уточнили, что средства за купленные билеты автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата. С 29 октября можно будет вернуть билеты, которые покупались в кассе. Сделать это можно будет до 20 ноября включительно.
На прошлой неделе Московский драматический театр имени Пушкина сообщил о переносе на декабрь почти всех спектаклей, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом.
В театре сообщили, что в случае несогласия с датой переноса спектаклей билеты, приобретенные в кассе, подлежат возврату. Для возврата билетов, купленных с сайта, необходимо пройти по ссылке. Денежные средства будут возвращены безналичным путем.
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за COVID-19 – СМИ
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