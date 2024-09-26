Мультипликатор Гарри Бардин был выписан из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мультипликатор Гарри Бардин, работавший над картинами "Брэк!" и "Летучий корабль", выписался из больницы.

"Да, я выписался из больницы. Сейчас нахожусь дома. Меня ничего не беспокоит, чувствую себя хорошо", – сказал Бардин в беседе с Агентством "Москва".

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения, что Бардин находится в реанимации. При этом уточнялось, что его якобы экстренно увезли в больницу с жалобами на гипертонию и аритмию.

В ответ на слухи Бардин заявил, что информация о его экстренной госпитализации не соответствует действительности. Он объяснил, что его визит в больницу является плановым. По словам Бардина, ему непонятно, почему это привело к "такой шумихе".