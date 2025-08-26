Кинорежиссер Валерий Усков будет похоронен 28 августа на Троекуровском кладбище

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Советского и российского кинорежиссера Валерия Ускова похоронят 28 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС рассказал киновед Вячеслав Шмыров.

Он уточнил, что церемония прощания с народным артистом РСФСР состоится в тот же день в Малом зале Центрального дома литераторов. Начало запланировано на 11:00.

О смерти кинорежиссера стало известно 24 августа. Он скончался на 93-м году жизни.

Усков начал карьеру в качестве редактора и ассистента режиссера на Свердловской киностудии. В 1959 году он занял должность режиссера Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ, а с 1964-го работал на киностудии "Мосфильм".

В соавторстве с режиссером Владимиром Краснопольским Усков создал такие фильмы и сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.

За свою работу он был награжден Государственной премией СССР и премией Ленинского комсомола. Усков также получил ордена Почета и "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени).

