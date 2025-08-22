Прощание с белорусским певцом Евдокимовым пройдет в Минске

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Прощание с заслуженным артистом России, народным артистом Белорусской ССР Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске, рассказала РИА Новости вдова певца.

"Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени", – уточнила собеседница агентства.

Исполнитель умер на 79-м году жизни 22 августа. Причиной смерти стал рак легких, которым певец болел 1,5 года, сообщила директор артиста Наталья Тарабан.

Музыкант родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно. Большая часть его жизни и становление артистом прошла в Белоруссии.

В 1980 году музыкант принял участие в правительственном концерте, который посетил секретарь ЦК компартии Белоруссии Петр Машеров. Он присвоил Евдокимову звание заслуженного артиста БССР.

В 1985 году Евдокимов выступил на фестивале "Песня-85", где спел "Майский вальс" авторства Михаила Ясеня и Игоря Лученка. Его исполнение было признано каноническим.

Певец также гастролировал за рубежом, например, в Италии, Греции, Германии и других странах. Он представлял белорусское искусство в Исландии и на Международном фольклорном фестивале в Париже. Одна из французских газет назвала его исполнение народных песен "супербаритоном".

В 1987 году Евдокимов стал народным артистом республики, а в 1989-м вышла песня "Фантазер", которая стала визитной карточкой певца. Впервые он спел ее на фестивале "Песня-89".

В начале 2020-х годов произведение пережило вторую волну популярности, Евдокимов стал активно давать концерты и гастролировать.