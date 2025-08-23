Прощание с Юрием Бутусовым прошло в Театре имени Пушкина

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову прошла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает ТАСС.

Проститься с Бутусовым пришли его родные, друзья и коллеги. В том числе художественный руководитель и директор Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и Владимир Жуков, а также народный артист РФ художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский и многие другие.

У входа в театр под афишей спектакля "Барабаны в ночи" появился стихийный мемориал, куда несли цветы, фотографии и свечи. Урна с прахом режиссера была установлена на Основной сцене театра. Церемония длилась более трех часов.

Венки в память о Бутусове прислали коллективы мхатовцев, Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, театра "Студия театрального искусства".

О смерти Бутусова стало известно 10 августа. Ему было 63 года. По словам директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.

Карьера режиссера началась с проектов "Женитьба" Николая Гоголя и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского. В 2002 году Бутусов начал работу в театре "Сатирикон". В 2018-м он стал главным режиссером Театра имени Вахтангова, откуда уволился спустя 4 года.