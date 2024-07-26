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26 июля, 16:32

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BFMTV: во Франции прекращено дело против Бегбедера

Французские правоохранители прекратили дело против Бегбедера

Фото: фотохост-агентство ТАСС/Антон Новодережкин

Французские правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против автора романов "Любовь живет три года" и "99 франков" Фредерика Бегбедера, которого обвиняли в изнасиловании, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Такое решение приняли в связи с отсутствием серьезных подкрепляющих доказательств.

В декабре прошлого года писателя поместили под стражу во Франции. Как уточнил прокурор республики в городе По Родольф Жарри, Бегбедера вызвали на допрос в рамках предварительного расследования. Позже стало известно, что причиной задержания писателя стала поданная против него жалоба об изнасиловании.

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