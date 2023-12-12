Автора книги "Любовь живет три года" Бегбедера задержали во Франции

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Писателя Фредерика Бегбедера, автора романов "Любовь живет три года" и "99 франков", поместили под стражу во Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как уточнил прокурор республики в городе По Родольф Жарри, Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате департамента Атлантические Пиренеи во вторник, 12 декабря.

По словам прокурора, писателя вызвали на допрос к 09:00 (11:00 по Москве). Он также рассказал, что автора допросят в рамках предварительного расследования.

"Это дело не связано с наркотическими веществами, пока я больше не буду давать комментариев", – сказал Жарри.

Позже стало известно, что причиной задержания писателя стала поданная против него жалоба об изнасиловании.

Несколько лет назад французский автор Бегбедер посетил Москву. Он выступил на Московской международной книжной ярмарке, в ходе которой прошло свыше 600 мероприятий для любителей литературы.