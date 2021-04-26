Москвичи забронировали почти 1,5 тыс изданий в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы"

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Москвичи забронировали почти 1,5 тысячи изданий в сервисе для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" с момента его запуска в начале апреля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Благодаря новому сервису горожанам стало намного проще и удобнее пользоваться книжными фондами столичных библиотек. Он позволяет узнать, в какой из московских читален есть в наличии необходимая книга, и забронировать ее онлайн не выходя из дома", – рассказала первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.
Одним из самых популярных у горожан автором оказалась российская писательница Гузель Яхина, которая является лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная поляна". Среди ее работ наиболее востребованы романы "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".
Второе по популярности место занял российский писатель и литературовед Евгений Водолазкин и его романы "Брисбен" и "Лавр".
Также пользователи сервиса активно интересовались произведениями Бориса Акунина "Левиафан", "Аристономия", "Огненный перст" и "История Российского государства".
Среди классической литературы наибольшей популярностью у горожан пользуются Александр Пушкин, Иван Тургенев, Андрей Платонов, Константин Паустовский, Николай Лесков, Михаил Булгаков и Владимир Набоков.
В категории зарубежной литературы пользователи больше всего интересовались романами Анджея Сапковского "Ведьмак", "Владычица Озера" и "Сага о Рейневане".
Ранее стало известно, что единый читательский билет начали принимать во всех 440 библиотеках столичного департамента культуры. Теперь, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно.
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