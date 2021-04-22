Российская писательница вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Российская писательница Мария Степанова вошла в "короткий список" Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), которая присуждается в области литературы на английском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в "список" вошли шесть авторов из пяти разных стран. Степанова попала в него благодаря своей книге-эссе "Памяти памяти", представляющей собой исследование личной и исторической памяти, посвященное истории семьи писательницы.

В 2018 году эта работа была удостоена российской литературной премии "Большая книга", председатель жюри которого назвала это произведение трогательным, наполненным горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани "истории, мемуаров, эссе и художественной литературы".

Ранее Степанова была включена в "длинный список" Международной Букеровской премии. Она стала первой российской писательницей, которая попала сначала в "длинный список", состоящий из 13 имен, а затем и в "короткий".

Члены жюри под председательством британской писательницы Люси Хаджес-Холлетт отобрали всего 13 работ из 125 произведений.