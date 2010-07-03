Русская классика прозвучит в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Редко исполняемые шедевры русских композиторов, а также джазовые композиции и драматические арии эпохи барокко прозвучат в "Аптекарском огороде". Концерты пройдут с 26 по 31 марта, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В стоимость билетов на мероприятия среди пальм и камелий включено посещение всех выставок и экспозиций в день события.

Во вторник музыкальную программу откроет спектакль "Метель" по одноименному произведению Александра Пушкина. С новым прочтением выступит директор сада, член Российской академии художеств Алексей Ретеюм. Сопровождать повествование будет струнный квартет "Мелодион". Начало в 20:00.

28 марта гостей "Аптекарского огорода" ждет концерт "Drama per musica. Глеб Захаров". В программе драматические арии эпохи барокко, созданные Георгом Фридрихом Генделем, Джузеппе Марией Орландини, Иоганном Адольфом Хассе и другими композиторами. Представление начнется в 20:00.

На пятницу запланирован концерт "Тропическая классика. Piano Quintet". В 20:00 музыканты из ансамбля Simple Music исполнят квинтеты Римского-Корсакова и Рубинштейна.

Концерт "Экзотический джаз. Marimba plus duo" состоится 30 марта в 19:00. Для гостей ботанического сада прозвучит авторская музыка в стилях world music, джаз, этно и фьюжен. А 31 марта в это же время начнется концерт "Кантаты Телемана", где исполнят кантаты немецкого композитора Георга Филиппа Телемана для низкого голоса, траверс-флейты и группы континуо.

Ранее в "Аптекарском огороде" состоялась "Большая чайная церемония". Участники могли насладиться японским чаем, сладостями, а также послушать лекции и посетить мастер-классы.