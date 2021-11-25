"Ветераны России" обратятся в Роскомнадзор с требованием запретить фильм "Вечные"

Фото: кадр из фильма "Вечные"; режиссер –

Хлоя Чжао; производство – Marvel Studios

Председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с Москвой 24 заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор с требованием запретить показ фильма "Вечные" из-за демонстрации в фильме ЛГБТ-отношений.

"Вечные" являются 26-м фильмом киновселенной Marvel. В России супергеройский блокбастер вышел в прокат с 8 ноября. Лента повествует о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей. На Земле они живут тайно, при этом защищают человечество от монструозных девиантов. В отечественном прокате картине присвоили возрастное ограничение 18+ в связи с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа.

"В фильме Marvel "Вечные", который сейчас идет в кинотеатрах, есть пропаганда ЛГБТ, где двое мужчин воспитывают ребенка. Нужно запретить прокат данного продукта. Сейчас буквально в ближайшее время мы выйдем с инициативой, обратимся в Роскомнадзор и в силовые ведомства", – сообщил Резяпов.

По его словам, прежде чем допускать такие картины в прокат, должна проводиться общественная экспертиза.





Илья Резяпов председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Сегодня обязанность государства – защищать молодежь от трансляции материалов, содержащих насилие, пропаганду ЛГБТ, которая у нас очень сильно настораживает ветеранское сообщество. Вседозволенность, которая сейчас и в культуре, и в кинематографии, весь этот негатив – его нужно максимально уменьшать.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует ограничить фильмы Marvel из-за ЛГБТ-пропаганды. Парламентарий считает, что подобный контент создан для разрушения ценностей у российской молодежи. По мнению Милонова, в этом смысле России объявлена война.