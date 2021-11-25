"Ветераны России" обратятся в Роскомнадзор с требованием запретить фильм "Вечные"

Фото: кадр из фильма "Вечные"; режиссер –
Хлоя Чжао; производство – Marvel Studios
Председатель общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с Москвой 24 заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор с требованием запретить показ фильма "Вечные" из-за демонстрации в фильме ЛГБТ-отношений.
"Вечные" являются 26-м фильмом киновселенной Marvel. В России супергеройский блокбастер вышел в прокат с 8 ноября. Лента повествует о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей. На Земле они живут тайно, при этом защищают человечество от монструозных девиантов. В отечественном прокате картине присвоили возрастное ограничение 18+ в связи с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа.
"В фильме Marvel "Вечные", который сейчас идет в кинотеатрах, есть пропаганда ЛГБТ, где двое мужчин воспитывают ребенка. Нужно запретить прокат данного продукта. Сейчас буквально в ближайшее время мы выйдем с инициативой, обратимся в Роскомнадзор и в силовые ведомства", – сообщил Резяпов.
По его словам, прежде чем допускать такие картины в прокат, должна проводиться общественная экспертиза.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует ограничить фильмы Marvel из-за ЛГБТ-пропаганды. Парламентарий считает, что подобный контент создан для разрушения ценностей у российской молодежи. По мнению Милонова, в этом смысле России объявлена война.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: