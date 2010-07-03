Лобода снялась в новом клипе Rammstein

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Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым певице приписывают роман, сообщают "Дни.ру". Видео на песню Frau & Mann группа разместила на своем YouTube-канале,



По сюжету певица работает на заводе, а Линдеманн играет роль ее начальника. Между ними разгорается конфликт. Начальник накидывается на женщину в попытке изнасиловать, но та дает отпор и разбивает ему лоб пепельницей.



Режиссером музыкального ролика выступил Сергей Минадзе. В качестве приглашенных звезд в клипе также присутствовал шведский актер Петер Стормаре.

Ранее сообщалось, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на Лободу за срыв концертов. Организаторы недовольны тем, что артистка нарушала график, поэтому они переплатили за аренду концертных площадок и автомобилей.