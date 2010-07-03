Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:22

Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

общество культура суды

16:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов, заявил руководитель организации Максим Берин. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что агентство намерено получить с певицы в суде несколько десятков миллионов рублей за вред деловой репутации и финансовые потери. Организаторы недовольны тем, что артистка нарушала график, поэтому они переплатили за аренду концертных площадок и автомобилей.

Сумма иска неизвестна. По словам Берина, он не может комментировать этот вопрос.

В январе Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево. Она утверждала, что VIP-гостей обслуживают плохо. По словам очевидца, сотрудники VIP-зала аэропорта не встретили певицу сразу после паспортного контроля и ей пришлось идти пешком. Извинений певица не приняла и пообещала "привлечь знакомых и разобраться в ситуации".

Представитель аэропорта ответил, что певице оказали все услуги в полном объеме, кроме электрокара для VIP-клиентов. От него она отказалась добровольно.

Читайте также

общество культура суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика