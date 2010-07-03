Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов, заявил руководитель организации Максим Берин. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что агентство намерено получить с певицы в суде несколько десятков миллионов рублей за вред деловой репутации и финансовые потери. Организаторы недовольны тем, что артистка нарушала график, поэтому они переплатили за аренду концертных площадок и автомобилей.

Сумма иска неизвестна. По словам Берина, он не может комментировать этот вопрос.

В январе Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево. Она утверждала, что VIP-гостей обслуживают плохо. По словам очевидца, сотрудники VIP-зала аэропорта не встретили певицу сразу после паспортного контроля и ей пришлось идти пешком. Извинений певица не приняла и пообещала "привлечь знакомых и разобраться в ситуации".

Представитель аэропорта ответил, что певице оказали все услуги в полном объеме, кроме электрокара для VIP-клиентов. От него она отказалась добровольно.